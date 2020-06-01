Beyaz eşya kredisi – 6 ay ödemesiz, 60 ay vadeli, yüzde 0,55 faiz oranlı sosyal hayatı destek kredisi

Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş döneminde temel ihtiyaçlar dışında büyük ölçüde daralan tüketim harcamasını teşvik amacıyla dört yeni kredi paketi hazırladı. Kamu bankaları, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank araç, tatil, konut ve beyaz eşya, mobilya, tekstil kredileriyle ilgili önemli düzenlenmeye gitti. İşte beyaz eşya, mobilya, tekstil kredisinin içinde olduğu sosyal hayatı destek kredisi hakkında merak edilenler…

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Bu paketlerden biri sosyal hayatı destek paketi kapsamında olan beyaz eşya, mobilya, tekstil kredisi yoğun bir şekilde araştırılıyor. 6 ay ödemesiz, 60 ay vadeli, yüzde 0,55 faiz oranlı sosyal hayatı destek kredisi hakkında merak edilenler…

BEYAZ EŞYA, MOBİLYA, TEKSTİL KREDİSİ SOSYAL DESTEK PAKETİ

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar yapılarak, asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren, Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren, Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren kamu bankaları şubelerinden yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.