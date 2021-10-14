14 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.412 -0.13 EURO 10,6750 1.25
USD 9,1910 1.25 ALTIN 531,240 1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beştepe'de kritik toplantı! Resmen açıklandı! Son dakika kararları...

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 17:55 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı  yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada,  toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere  yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bu kapsamda, elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi  sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları,  ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli  projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayii ekosistemimizin daha da  güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir.  Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve  üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla  ilerlemeye devam edecektir."
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii İcra Komitesi Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.