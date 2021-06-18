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Bestemsu Özdemir ile Öncü Sönmez arasında sürpriz yakınlaşma!

18 Haziran 2021 Cuma - 17:08 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 17:08

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Bağdat Caddesi’ndeki Bistro 33’te iş insanı Öncü Sönmez ile görüldü. İkili, yaklaşık iki saat baş başa yemek yerken romantik dakikalar geçirdi.


Bestemsu Özdemir, iş insanı Öncü Sönmez ile yakınlaştı. Özdemir ve Sönmez, önceki gün Bağdat Caddesi’ndeki Bistro 33’te adlı mekanda görüntülendi.
 
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; baş başa romantik bir yemek yiyen çiftin uyumu çevredekilerin dikkatlerinden kaçmadı. İkilinin sohbetine bir ara yan masada olan Engin Altan Düzyatan ve Rıza Kocaoğlu da katıldı. Mekan kapanana kadar oturan Özdemir ve Sönmez, daha sonra araçlarına binerek ayrıldılar.
 
Bestemsu Özdemir, daha önce Can Yaman ve Can Aydın’la yaşadığı ilişkilerle adını duyurmuştu. Öncü Sönmez ise son olarak Türkiye güzellerinden olan Büşra Canbaz ile yaşadığı sıkıntılı ilişki ile medyada boy göstermişti.

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