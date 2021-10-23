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Bestemsu Özdemir hastanede böyle görüntülendi! Sevenlerini korkuttu
Son olarak ATV'nin 'İkimizin Sırrı' adlı dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir, önceki gün Maslak’ta bulunan özel bir hastanenin bahçesinde, tekerlekli sandalyede görüntülendi.
Daha önce 'Meryem', 'İçerde', 'Akrep', 'Kara Para Aşk' gibi dizilerde rol alan oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Maslak’ta bulunan özel bir hastanenin bahçesinde hava alırken görüntülendi.