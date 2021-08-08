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Bestekar ve udi Yılmaz Yüksel vefat etti

AA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 16:39 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 16:39

TRT sanatçılarından bestekar ve udi Yılmaz Yüksel, 84 yaşında hayatını kaybetti.


Bestekar ve udi Yılmaz Yüksel vefat etti. Sanatçının vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel  Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, paylaşımında, "TRT ailesinin kıymetli isimlerinden  bestekar ve udi Yılmaz Yüksel'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Uzun yıllar TRT  İzmir Radyosu'nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapmıştı.  Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine bağ sağlığı diliyorum."  ifadelerini kullandı.
 
 TRT Ankara Radyosu'na 1969'da ud sanatçısı olarak giren Yüksel, TRT  İzmir Radyosu'nda uzun yıllar koro şefi, ud sanatçısı ve yönetici olarak görev  yaptı.
 
Sanatçı, "Gönlüme Gir Doğ Güneşim", "Çekemezler Sevgimizi", "Öyle  Güzel ki Gözlerin", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Seni Kendime Candan", "Yağmurlar  Yağsa da" ve "Baharın Gülleri Solana Kadar"ın aralarında bulunduğu 116 besteye  imza attı.  Yılmaz Yüksel, bu akşam saat 19.00'da TRT Nağme'de yayınlanacak "Gönül  Ustalarımız Programı"yla anılacak. Programda sanatçının röportaj ve eserlerine  yer verilecek.
 
  

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TRT Yılmaz Yüksel bestekar
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