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Beste Açar'ın Kayahan özlemi: Anlatamam, yazamam ve söyleyemem
Kansere yenik düşen usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, oğlu Rüzgar'ın dedesinin mezarına su döktüğü anları sosyal medyada paylaşıp, "Babam seni çok özledim demek çok özlemsiz bir ifade. Anlatamam, yazamam ve söyleyemem" ifadelerini kullandı.
Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden babası Kayahan'ın mezarına oğlu Rüzgar'ın su döktüğü video'yu Instagram hesabından yayınlandı.