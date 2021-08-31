Beste Açar'dan İpek Açar'a sitem dolu sözler: Bu olay kalbimi acıttı

O evde benim de hakkım var. Kız kardeşim, İpek ve ben. Üçümüzün tapusu var. Babam ile İpek o evde evlenmişti. Şu anda kimse yaşamıyor ama şimdiki eşinin ailesiyle birlikte orada kalıyor olmaları benim kalbimi acıttı. Bir telefonla bunu öğrenmek beni üzdü" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beste Açar’ın babası Kayahan’ın mezarı başında bir paylaşım yapmış ve İpek Açar Kömürcü’ye yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki göstermişti. Açar, “Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki; İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur" demişti.

"ŞUURSUZ BİR AÇIKLAMA YAPAN ŞAHSA SON SÖZÜM"

İpek Açar Kömürcü ise bu sözlere sert bir karşılık vermiş ve “Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum" demişti.

Beste Açar, babasının Balıkesir Gömeç’te bulunan ve “Gönül Köşkü” olarak da bilinen evi nedeniyle de İpek Açar Kömürcü’yü hedef aldı: “Babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü evde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok.”

İpek Açar Kömürcü ise konuyla ilgili; “Tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız, kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey’in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim.”

"ALICILARI KABUL ETMEDİ"

Beste Açar, evle ilgili iddialarını; “Gömeç’teki evde geçen hafta eşinin ailesinin kaldığının görüntüsü ve ses kaydım mevcut. Evin satılması için bulduğum alıcıları da kabul etmeyen İpek Hanım her şeye profesyonelce kılıf buluyor. Babam yattığı yerde huzurlu değil. Evin masraflarına gelince. Bu zamana kadar tüm giderlerin payıma düşen 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mail’leri Whatsapp grubumuzda var" şeklinde sürdürmüştü.

Kayahan’la 1999’da evlenen ve 2000 yılında kızı Aslı Gönül’ü kucağına alan İpek Açar, eşini kaybettikten 4 yıl sonra müzisyen Alper Kömürcü’yle nikâh masasına oturmuştu.