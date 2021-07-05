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Best Next Gen Security Solution ödülleri sahiplerini buldu

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 14:06 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 14:06

ATM güvenliğine dair prestijli ödüllerden biri olan, Best Next Gen Security Solution ödülleri sahiplerini buldu.


ATMIA, tüm küresel ATM endüstrisini temsil eden kar amacı gütmeyen bir sektör organizasyonu olarak öne çıkıyor. ATMIA ödülleri, sektörün gelişmesine uzun vadeli olumlu etki sağlayan, teknoloji ve/veya hizmet seviyesinde mükemmellik sunan, en iyi uygulamayı pratiğe geçirmede lider ve somut sonuçlar üretirken  ölçülebilir başarıları gerçekleştiren firmalara veriliyor.Finans kurumları, bağımsız ATM tedarikçileri, ekipman üreticileri, işlemcileri vb  kapsayan ATMIA 70 ülkede, 650'den fazla şirket ve 11.000'den fazla üyeye hizmet veriyor. BVK güvenlik çözümünde ödüle layık görüldü. BVK Teknoloji Kurucusu Kürşat Kurt "Best Next Gen Security Solution ödülüne layık görüldüğümüz için  olarak gururluyuz" dedi.
 

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