Best model yarışmasıyla ilgili olay iddia: Otel odasında masaj...

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı yayınına katılan Elmas Yılmaz Best Model yarışmasıyla ilgili iddialarıyla gündeme geldi. Best model "Best Smile" güzeli Elmas Yılmaz hakkının yenildiğini iddia ederek yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi.