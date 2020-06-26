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Beslediği arıların saldırısında öldü

DHA |  26 Haziran 2020 Cuma - 12:27 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 12:27

Batman'ın Sason ilçesinde arıcı Cemal Algan (50), beslediği arıların saldırısına uğrayarak, yaşamını yitirdi.


Olay, dün gece, Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünde meydana geldi. Köyde arıcılık yapan Cemal Algan, bakımını yaptığı arıların saldırısına uğradı. Kovandan çıkan arılar, Algan'ın koruyucu kıyafetinin içine yaka kısmından girdi. Çevredekilerin yardımına koştuğu Algan, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Cemal Algan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
 

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