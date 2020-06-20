20 Haziran 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.612 0.99 EURO 7,6550 -0.44
USD 6,8460 -0.14 ALTIN 383,470 0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beşiktaş Vodafone Stadı'ndaki saldırı öncesi keşif yapan terörist yakalandı

AA |  20 Haziran 2020 Cumartesi - 17:29 | Son Güncelleme : 20 06 2020 - 17:29

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'da yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kadın teröristin, Beşiktaş Vodafone Stadı'nda, 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı öncesinde olay yerinde keşif yapan şahıs olduğu belirlendi.


Beşiktaş Vodafone Stadı'nda 10 Aralık 2016'da oynanan  Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin  şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yeni bir  gelişme yaşandı.
 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK'ya  yönelik düzenlenen operasyonda, tarlaya gömülmüş ve bir ahırda hayvanların  arasında saklanmış 100 LPG-7, 59 roket, 145 elektronik bomba kapsülü, Bixi  makineli tüfek, yüzlerce el bombası, bomba yapımında kullanılan çok sayıda  çeşitli malzeme ve 77 bin 940 lira ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.
 
Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine  gönderildi. Yapılan incelemede, ele geçirilen mühimmatların terör örgütünün  Beşiktaş saldırısında kullandığı mühimmatlarla benzerlik gösterdiği saptandı.
 
Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırlayarak  yetkisizlikle dosyayı, Beşiktaş saldırısının gerçekleştiği bölge itibarıyla  İstanbul'a gönderdi.
 
Fezlekenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar  Bürosu Savcılığına ulaşmasıyla soruşturmanın seyri değişti.
 
Savcılık, Diyarbakır'daki operasyonda eşiyle yakalanan şüphelilerden  kadın teröristin, MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarına göre, Beşiktaş terör  saldırısı öncesinde keşif yapmak için eşiyle İstanbul'a gelen, olayın ardından da  Hatay'a kaçan şahıs olduğunu tespit etti.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede, Beşiktaş  saldırısı talimatının "Tolhildan" kod adlı bir terörist tarafından verildiği,  saldırıda kullanılan bombaların da Diyarbakır'dan İstanbul'a kurbanlık hayvan ve  soğan yüklü kamyonlarda gizlenerek getirildiği tespit edildi.
 
Benzer mühimmat detayı
Savcılığın talimatı üzerine, operasyonda ele geçen mühimmatların başka  saldırılarda kullanılıp kullanılmadığına ilişkin de inceleme yapıldı.
 
İnceleme sonucunda mühimmatın, 7 Haziran 2016'daki Vezneciler  saldırısı, 10 Ağustos 2015'teki Sultanbeyli Polis Merkezi saldırısı, 17 Şubat  2016'daki Ankara Merasim Sokak patlaması ve 17 Aralık 2016'daki Kayseri'de askeri  servis aracına yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan mühimmatlarla benzerlik  gösterdiği ortaya çıktı.
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen fezlekeyle ilgili  soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
 
Sanıklara verilen cezalar hukuka uygun bulunmuştu
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, geçtiğimiz günlerde  yerel mahkeme tarafından terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone  Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet  mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına  ilişkin 18 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve diğer hapis cezalarını  hukuka uygun bulmuştu.
 

ETİKETLER

Beşiktaş Vodafone Stadı keşif yapan terörist saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.