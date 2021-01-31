Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Lig liderliğini kaptırmayan Beşiktaş, 9 maçtan 8 galibiyet elde etti. Sergen Yalçın yönetiminde rakipsiz yoluna devam eden Beşiktaş, liderliğini rakibi karşısında da sürdürmek için mücadele verecek. Abdullah Avcı önderliğindeki Trabzonspor ise İstanbul'da galibiyet arayacak. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? işte Beşiktaş Trabzonspor maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Ocak Pazar Vodafone Park’ta oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Erkan Özdamar dördüncü hakem olacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Roiser, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak (Bakasetas), Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.
Beşiktaş, Trabzonspor ile ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçtan 3-1 galip ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, 14 galibiyet elde ettiği Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamladı.