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Beşiktaş'taki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

DHA |  06 Eylül 2020 Pazar - 9:30 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 9:32

İstanbul Beşiktaş'ta sabah saatlerinde bir sitede çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü. Oluşan yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İstanbul Beşiktaş'ta bir binada yangın çıktı. Dumanların üst katları sarması nedeniyle büyük panik yaşandı.
 
Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki 5 katlı binada saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri bir yandan durumu itfaiyeye haber verirken diğer yandan da dairelerin zillerine basarak insanları uyandırdı.
 
Dumanların üst katları sarması nedeniyle panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Üst katlarda dumandan mahsur kalanlar ise itfaiye sepeti ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansa alınarak oksijen verildi.
 
 
Panik ile evinden çıkan bir kişi ise köpeğini de yanına alarak itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini bekledi.
 

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İstanbul Beşiktaş yangın
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