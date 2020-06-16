Beşiktaş'taki hain saldırı ile ilgili flaş gelişme!

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Park Arena Stadyumu’na yönelik PKK terör örgütünce gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sanıklar hakkında verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce aynen onandı.

PKK terör örgütü tarafından 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş 'ta bulunan Vodafone Park Arena Stadyumu'na yönelik hain bir saldırı gerçekleştirilmişti. Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından düzenlenen saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş, 242 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda terör saldırısına ilişkin 27 sanık hakkında dava açılmıştı. Dava geçtiğimiz yıl Mayıs ayında karara bağlanmıştı.

4 SANIĞA 47'ŞER KEZ AĞIR MÜEBBET

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmıştı. (Sabah)