10 Haziran 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.779 0.50 EURO 7,7210 0.15
USD 6,7960 -0.01 ALTIN 374,570 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beşiktaş'ta suçüstü basıldılar! Şifreli mesajla bir araya gelip...

10 Haziran 2020 Çarşamba - 19:21 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 19:21

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şifreli mesajlarla bir binanın dernek görünümlü çatı katında bir araya gelerek kumar oynayanlara baskın düzenledi. Baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.


CNN TÜRK TV Muhabiri Tugay Saday'ın haberine göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kültür Mahallesi’nde bir binanın dernek olarak dizayn edilen bir çatı katında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis ekipleri adrese müşteri kılığında girerek baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 6 kişiye “Kumar Oynamaktan” 76 yaşındaki N.G. ve yardımcı F.Y.’ye “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan işlem yapıldı. 
 
Yapılan sorgulamalarda ise kumar oynayanların şifreli mesajlarla iletişim kurduğu ortaya çıkarken, baskın anı ise polis kamerasına yansıdı. 
 
Görüntülerde, ekiplerin adrese girdiği ve kumar oynayan kişilerin suçüstü yakalandığı görülüyor.

ETİKETLER

Beşiktaş dernek kumar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.