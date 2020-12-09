Beşiktaş'ta "kız arkadaşımın yanından geldim" dedi, cezayı yedi

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis, Barbaros Bulvarı'nda oluşturulan denetim noktasında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların belgelerini kontrol etti. Kontroller sırasında bir sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini fark eden polis, cezai işlem uyguladı. Polisin kısıtlamayı neden ihlal ettiğini sorması üzerine sürücü "Dışarı çıkan bir insan değilim. Kız arkadaşımın yanından geldim, hastaydı" diye cevap verdi. Polis, ismi öğrenilemeyen kişiye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.