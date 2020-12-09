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Beşiktaş'ta "kız arkadaşımın yanından geldim" dedi, cezayı yedi

DHA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 23:39 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 23:39

Beşiktaş'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi, kendisini durduran polislere, "Normalde dışarı çıkmam, kız arkadaşımın yanından geldim, hastaydı" dedi. Polis, ismi öğrenilemeyen kişiye cezai işlem uyguladı.


Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis, Barbaros Bulvarı'nda oluşturulan denetim noktasında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların belgelerini kontrol etti. Kontroller sırasında bir sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini fark eden polis, cezai işlem uyguladı. Polisin kısıtlamayı neden ihlal ettiğini sorması üzerine sürücü "Dışarı çıkan bir insan değilim. Kız arkadaşımın yanından geldim, hastaydı" diye cevap verdi. Polis, ismi öğrenilemeyen kişiye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.
 

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Beşiktaş sokağa çıkma kısıtlaması kız arkadaşı
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