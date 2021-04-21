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Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı! Kadın yolcu hayatını kaybetti

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İstanbul (DHA ) |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 8:47 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 9:50

İstanbul Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu kadın yolcu hayatını kaybederken bir yolcu da yaralandı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.


Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı.
 
Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu kadın yolcu hayatını kaybederken bir yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı kadın yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.
 
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Yaralı yolcu M.B ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. Otobüs şoförü B.T gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri otobüsteki incelemelerini sürdürüyor.
 
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