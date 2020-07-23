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Beşiktaş'ta bir kişi boğularak hayatını kaybetti

23 Temmuz 2020 Perşembe - 18:05 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 18:05

Beşiktaş iskelesine yakın bir mevkide yüzmek için denize giren erkek, boğularak hayatını kaybetti.


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Beşiktaş iskele yüzme
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