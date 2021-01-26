Kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., Beşiktaş Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde yolda yürüyen Rus turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaraladıktan sonra kaçmıştı. Kaçan saldırganın kimliğini belirleyen polis, şüpheli Hasan Hüseyin Y'yi Cihangir'deki bir camide yakalayarak gözaltına almıştı. Polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Hasan Hüseyin Y'nin savcılıkça sorgusu yapıldıktan sonra "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesinde, "Neden yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Beşiktaş'ta 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'ta 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
26 Ocak 2021 Salı - 18:32 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 18:32