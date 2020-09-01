Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi? Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Süper Lig hazırlıkları devam ederken Beşiktaş, bugün Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi durumlarını, kondisyonlarını görmek isten taraftarlar da karşılaşma hakkında araştırma yapıyor. Fenerbahçe Antalyaspor mücadelesinden Feberbahçe 4-0 bir skorla ayrıldı. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta?
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Beşiktaş - Sivasspor maçı, saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Maç, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.
İLK FİNALİST FENERBAHÇE OLDU!
Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.