01 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.081 0.18 EURO 8,8380 0.76
USD 7,3730 0.37 ALTIN 471,790 1.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi? Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, nerede oynanacak?

01 Eylül 2020 Salı - 11:19 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 11:19

Süper ligin başlamasına günler kala, takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Öte yandan ‘The Land of Legends Cup’ ise tüm hızıyla devam ediyor. Kupanın dün oynan ilk maçında Fenerbahçe Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti. Bugün de Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak, canlı izlenebilecek mi?


Süper Lig hazırlıkları devam ederken Beşiktaş, bugün Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi durumlarını, kondisyonlarını görmek isten taraftarlar da karşılaşma hakkında araştırma yapıyor. Fenerbahçe Antalyaspor mücadelesinden Feberbahçe 4-0 bir skorla ayrıldı. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Beşiktaş - Sivasspor maçı, saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Maç, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE OLDU!

Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

 

ETİKETLER

Beşiktaş Sivasspor Beşiktaş Sivasspor maçı Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.