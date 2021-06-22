Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi yaşanıyor. Başarılı teknik adam Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılık kararı almış ve yönetim devreye girmişti. Beşiktaşlı yönetim tarafından dün Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta gerçekleştirilen 5.5 saatlik toplantıda Yalçın’ın durumunu tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Beşiktaş ile ayrılık kararı alan Sergen Yalçın'a gelen teklifi de canlı yayında açıkladı. Peki, Beşiktaş Sergen Yalçın ile anlaştı mı? Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen yeni sözleşmeyi neden imzalamadı? İşte Rıdvan Dilmen'in Sergen Yalçın yorumu ve tüm detaylar...

Beşiktaş ile Sergen Yalçın arasındaki anlaşmazlık ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sözleşmesi sona eren teknik adamın geleceği merak konusu. Beşiktaş camiasında deprem etkisi yaratan karar ile ilgili görüşmeler yapıldı. Çözüm önerilerini sunan Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile yollarını ayırıp ayırmayacağı en çok araştırılan konular arasında geliyor. Peki, Beşiktaş Sergen Yalçın ile anlaştı mı? Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen yeni sözleşmeyi neden imzalamadı? İşte Rıdvan Dilmen 'in Sergen Yalçın yorumu ve tüm detaylar....

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın krizi çözüme kavuşmadı. Siyah-beyazlı yönetimin sezon tamamlandıktan kısa süre sonra Yalçın’la sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyordu ancak merakla beklenen imzalar yine atılmadı.

YÖNETİM ACİL TOPLANDI!

Beşiktaş Yönetim Kurulu saat 13.00’te Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta toplandı. Siyah-beyazlılar tam 5.5 saat süren ve 18.30’da sona eren kritik toplantıda kontratı biten Sergen Yalçın’ın durumunu tüm yönleriyle masaya yatırdı.

YENİ TEKLİF 20 MİLYON!

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme’de yaptığı görüşmelerde 1 yıllık sözleşme isterken, kadro yapılanması ve maddi konulardaki taleplerini de bildirmişti. Siyah-beyazlılar bu görüşmelerin ardından yıllık 15 milyon lira olan teklifi 20 milyon liraya yükseltmişti.

SERGEN YALÇIN TEKLİFE SICAK BAKMADI!

Yönetim daha sonra 10 milyon lira Süper Lig şampiyonluk priminin yanı sıra Şampiyonlar Ligi ’nde 5 puana 5 milyon liralık ödülün de yer aldığı yeni bir teklif yaptı. Ancak bu teklife sıcak bakmayan Sergen Yalçın garanti ücretinin artırılmasını talep etti. Bunun üzerine deneyimli hocaya son olarak yıllık 25 milyon lira garanti ücret önerildi. Yalçın’ın 1-2 gün içinde kesin cevabını yönetime ileteceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

Kadro yapılanması ve transferler konusunda da yönetimden bazı talepleri olan deneyimli teknik adamın bu konuda henüz geri adım atmadığı vurgulandı. Sergen Yalçın son teklifi kabul ederse 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Aksi halde Beşiktaş ile Yalçın’ın yolları ayrılacak.

CANLI YAYINDA SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'taki Sergen Yalçın krizini değerlendiren Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ çarpıcı açıklamalara imza attı. Sarıdağ, Sergen Yalçın'a gelen teklifi de açıkladı. İşte Sarıdağ'nın yaptığı açıklamalar...

'SORUN PARA DEĞİL'

Bence problem para değil. Para oldukça iyi. Bu 1 aylık süreç biraz taraftarı yıprattı. Ancak iki tarafın da hatalı olduğunu söyleyebilirim. Bu olaya kimsenin penceresinden değil kuş bakışı bakmalısınız. Burada zararı Beşiktaş görüyor. Beşiktaş zarar görüyorsa benim ne yönetim ne Sergen Yalçın umurumda olur. Aslolan Beşiktaş’tır. Sezon içerisinde bu kontrat yapılabilirdi. Şampiyonluk haftalarında da riskli olur dedik. Ancak Sergen Yalçın’la rakiplerine bu kadar fark atmışken nisan ayında bu iş çözülürdü.

'KALP KIRIKLIKLARI OLDU'

Hocanın kendisi de bana bunu söylemişti. İmzalardı. Burada iki tarafında hatalarından birinci hata bu. İkinci hata rakamların çok düşük olması böyle bir başarı üzerine Sergen hocanın da çok yüksek rakam istemesi. Bu tür başarılardan sonra kaos gelir ve bu süreçleri yönetmek çok zordur. Geçmişte de örneği var Fikret Orman ve Şenol Güneş gibi. Bence Sergen hocayı bu kararından bir tek Beşiktaş taraftarı döndürür. Fikrini değiştirir mi değiştirmez mi bilmem ancak bu saatten sonra bu birliktelik sıkıntılı olur. Beşiktaş’a fayda çıkar mı düşünceliyim. Olur da 2-3 maç kötü gider Sergen hoca, yönetim ne yapar bilmiyorum. Karşılıklı kalp kırıklıkları oldu çünkü.

'MENAJERLİK ÇETESİ İŞİN İÇİNDE'

Sergen Yalçın’la yönetimi karşı karşıya getirenler ; bir dışarıdan Beşiktaşlı olmayanlar, iki içeriden kullanılan Beşiktaşlılar ki içerden kullanılan Beşiktaşlıların zekasından da şüpheliyim. Erdal Torunoğulları ve Sergen Yalçın konusunda yalan söyleyenler, Mustafa Denizli laflarını taşıyanlardır. Beşiktaş kendi içerisindeki bu adamları temizlemediği sürece bu olayları yaşayacaklardır. Bu çete yönetim götürür. Rosier’i bulmuş Erdal Torunoğluları, Josef’i bedavaya getirdi kötülük mü yaptı Sergen Yalçın’a ? Bilerek yapıyorlar bunları çünkü Erdal Torunoğulları’nı transferden uzaklaştırıp kendileri transferleri kendileri yapmak isteyen bir menajerlik çetesi var. Orayı temizlemezsen senin elinden hocanı böyle elinden alırlar.

'SERGEN HOCA'YA ÇİN'DEN TEKLİF GELDİ'

Sergen hocanın Beşiktaş’tan ayrılma nedeni tek başına Erdal Torunoğulları değil. Okan Buruk ile anlaşıldı haber ini kim yaptırdıysa onlar. Erdal Torunoğulları transferden gittikten sonra yolsuzluk olacak. Bu kadar net söylüyorum. Sergen hocaya sorduğum zaman bana Türkiye’den teklif gelmediğini yurt dışında Çin’den teklif geldiğini söylemişti.

'SERGEN HOCA KAFASINDA BİTİRDİ'

Sergen Yalçın geri dönerse şaşırırım. Taraftar döndürebilir başka da kimse döndüremez. Rakam da hocanın istediği rakama yakındı en son. Hoca kendisine değer verilmediğini düşündüğü için dönmek istemiyor. İletişim hatası var. Emre Kocadağ’ın Çeşme’ye gitmesiyle bu iş olmaz. Bugün Şeref bey, Süleyman Seba sağ olduklarında ne yapacaklarsa Ahmet Nur Çebi onu yapmalı bunun adı da feda. Hoca Beşiktaş’ta çalışmayı kafasında bitirdi. Ben böyle görüyorum. Ahmet Nur Çebi yanlış anlaşılır diye sessiz kalmayı tercih ediyor ancak konuşması gerekirdi.

RIDVAN DİLMEN'İN SERGEN YALÇIN YORUMU!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'a 2 kupa kazandıran Sergen Yalçın ile ilgili bomba bir açıklamaya imza attı. Dilmen sosyal medya hesabından attığı yaptığı paylaşımda;

'ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın Bjk yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor!

'YAZABİLİRSİN HOCAM' DEDİ

Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi!

'UMARIM YANILIRIM'

Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB ’li bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım.