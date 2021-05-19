Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak? Şampiyonluk kutlamaları saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in bu yıl ki şampiyonu Beşiktaş oldu. Beşiktaş 84 puan ile 2020-2021 Süper Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaş taraftarları şampiyonluk kutlamaları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları hakkında yaptığı açıklamayla şampiyonluk kutlamalarının detayları belli oldu. Peki, Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi ve Süper Lig şampiyonu oldu. Siyah beyazlı taraftarlar coşkuyla şampiyonluk kutlamalarını beklemeye başladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi detayları paylaştı. Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt verdi. Peki, Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman ve hangi gün?

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI NE ZAMAN?

Başkan Ahmet Nur Çebi, takımın kamp yaptığı otelde açıklamalarda bulundu. Futbolcularla sahada görüştüğünü belirterek sözlerine başlayan Çebi, "Şimdi görüşmüyorum, dinlenmeleri gerekiyor, salı günü bir final maçı daha var. Sergen hoca başarının en büyük mimarlarından. Kendisini tebrik ediyorum. Futbolcular bu sezonu iyi oynayarak geçirdiler. Ümraniye'de emeği geçen çok kişi var. Hizmet edenler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Sergen hocanın bütün ekibindeki hocalara teşekkür ediyorum.

Her şeyden önce beraber olamadığımız taraftarımızın, inşallah önümüzdeki senelerde 3 tane daha 5 tane daha şampiyonluk yaşarız ve beraber kutlarız. Bu saatten sonra Türkiye Kupası'nı bırakmak istemeyiz. Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabilir ama onu da müzemize götürmek istiyoruz" dedi. Çebi, mevcut kadronun tamamıyla yola devam etmek istediğin ifade ederken, "Şampiyonluk kupamızı 19 Mayıs'ta almak istiyoruz ve yasaların müsaade ettiği çerçevede şampiyonluk kutlamasını yapmak istiyoruz. Federasyon başkanımızla konuşarak bu işi 19 Mayıs'ta 19.03'te yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Lazer gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21:15'te sona erecek.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, saat 15:30'dan itibaren beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD 1 ortak yayınıyla canlı olarak futbolseverlere ulaşacak.