Beşiktaş PAOK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? PAOK BJK maçı şifresiz olarak yayınlanacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ve Beşiktaş taraftarları bu önemli karşılaşma öncesi PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. Öten PAOK BJK maçı şifresiz yayınlanacak. İşte PAOK BJK maçı kanalı ve saati...

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de geçen sezon taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçını PAOK ile yapacak. Siyah Beyazlılar UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK takımına konuk olacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf Devler Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselecek. PAOK BJK maçı ise şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNANACAK?

PAOK-Beşiktaş maçı 25 Ağustos Salı saat 21.00'den itibaren Kanal D'den naklen yayınlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu

Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı.Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum."