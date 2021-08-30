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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin lüks otomobilinin çalındığı anlar kamerada

Mikail BIYIKLI / İSTANBUL (DHA) |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 14:16

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Üsküdar'da ailesinin evinin önünden park halindeki lüks otomobili çalındı. Otomobili çalan şüpheli yakalanırken, otomobilin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay Üsküdar'da 15 Ağustos Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl K. isimli şüpheli Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ailesinin yaşadığı evinin önüne geldi.
 
Güvenlik görevlisinin ayrılmasını bekleyen şüpheli, güvenlik kulübesinden kontak anahtarını aldı. Şüpheli, 3 milyon 500 bin lira değerindeki lüks aracı alarak kaçtı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler 110 noktada güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Şüphelinin aracın plakasını değiştirdiği, Avrupa yakasına geçerek Maslak'ta bir depoya girdiği belirlendi.
 
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Şüpheli Anıl K.'nın lüks aracı, oto tamircisi Eren Y.(38)  ve Savaş Ç.(30)'nın yanına getirdiği belirlendi. Ekipler geçtiğimiz Cumartesi günü Anıl K.'yı Maltepe'deki evinde, Eren Y. ve Savaş Ç.'yi ise Maslak'taki depoda gözaltına aldı. Lüks otomobil de burada bulundu. Şüpheli Anıl K.'nın çeşitli suçlardan suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
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HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
 
Öte yandan şüphelinin otomobili çaldığı anlar ile, Maslak'ta depoya düzenlenen operasyon kameralara yansıdı. Görüntülerde şüpheli Anıl K., otoparktan anahtarını aldığı otomobile biniyor. Görüntülerin devamında ise polis, Maslak'taki  depoya operasyon düzenliyor.
 
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