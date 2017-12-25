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Beşiktaş Kaymakamlığı'dan başvuruya ret

25 Aralık 2017 Pazartesi - 18:42 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 18:42

Beşiktaş Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesinin Barbaros Bulvarı'nda yılbaşı kutlamaları için yaptığı izin başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetti.


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