Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman? Süper Lig 3. Hafta Beşiktaş Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı mı?

Süper Lig’in 2021-2022 sezonu 3. Hafta maçları kapsamında Beşiktaş ve Karagümrük karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, kendisiyle aynı sonuçlara sahip Karagümrük karşısında galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, Karagümrük bu deplasmandan puanla dönmek istiyor. Peki, Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Karagümrük hangi kanalda CANLI yayınlanacak mı?

Beşiktaş Karagümrük maçı saati, canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ediliyor. Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? soruların ardı arkası gelmiyor. Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 3. Hafta Beşiktaş – Karagümrük 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 21:45'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.