Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri! Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi rakipleri ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş 4. torbada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Shakhtar'ın Monaco'yu elemesinin ardından Beşiktaş, gruplara 4. torbadan katılmaya hak kazandı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi rakipleri ne zaman belli olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. 4. torbada yer alacak Beşiktaş'a grup aşamasında Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg'un rakip olma şansı kalmadı. İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting Lizbon.

2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund.

3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit.

4. Torba: Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Beşiktaş.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.