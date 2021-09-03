Beşiktaş’ın göbeğinde aşı uygulama merkezi açılıyor

Dünyada her geçen gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19 pandemisi, farklı varyantlarla ülkelerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kovid-19’a karşı en güçlü silah ise aşı. Küresel çapta, ikinci doz aşı olmak üzere şimdiye kadar uygulanan doz sayısı 5 milyara yaklaşırken, Türkiye’de ise üçüncü doz da dahil olmak üzere uygulanan aşı miktarı 95 milyonu buldu.

TIP FAKÜLTESİ DOKTORLARI VE SAĞLIK KURUMU PERSONELLERİ HİZMET VERECEK