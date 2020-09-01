Beşiktaş'ın Avrupa’daki rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi 3 ön eleme eşleşmeleri…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, Borac Banja Luka-Rio Ave eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de evinde karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur kuraları çekildi. Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımını elemesi durumunda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Renova (Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibi ile karşılaşacak. Beşiktaş, Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) eşleşmesinin galibi ile eşleşti. Aytemiz Alanyaspor, Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu:
Ferencváros - Dinamo ZagrebQarabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest
PAOK - Benfica
D. Kiev - Alkmaar
Gent - Rapid Wien