Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK GS derbisi saati ve kanalı!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Galatasaray, 3 puan hedefiyle Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. İstanbul'da kar yağışı devam ederken her iki takımın taraftarı dev derbiyi bekliyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi detayları...

2021 yılının ilk derbisi bugün Beşiktaş Galatasaray arasında oynanacak. Süper Lig'in 19. haftası Beşiktaş Vodafone Arena'da ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS BJK derbisi detayları...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray , 17 Ocak Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Dev derbi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Sergen Yalçın, stoperde cezalı Welinton forma giyemeyeceği derbide, Vida’nın yanında kimi oynatacağına henüz karar vermedi.

Tecrübeli teknik adam, bu mevki için Necip Uysal ve Montero arasında seçim yapacak. Sergen Yalçın'ın, hem fiziksel direncinin yüksek olması hem de son haftalardaki başarılı oyunu nedeniyle Necip'i tercih etmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA EMRE TAŞDEMİR VE FALCAO YOK!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Emre Taşdemir’in ise sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan 25 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş maçında oynamasının zor olduğu belirtildi. Ayrıca Falcao'nun da sakatlığı devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener (Linnes), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Donk, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY ARASINDAKİ 97 YILLIK REKABET

Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında 347 maçın sığdığı 97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.

Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay 'ın 40 maçta 15 golü var.

İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç.Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.

Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti.Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 97 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.İki takım arasındaki seyircisiz bir başka derbi de geçen sezon yaşandı. Türk Telekom Arena'daki derbi maç, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmeye başlaması üzerine taraftar alınmadan oynatıldı. Bu mücadelenin sonrasında lig uzun bir süre tatile girdi.

Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.

Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.

Taraflar arasındaki maçlarda en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı ve 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 berabere sonuçlandı.

İki takım, 96 yıllık rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta da rakibini yenemedi.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmış

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.Ligin daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.