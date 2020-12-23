Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi günü ve saati!

Süper Lig’de maç programlarının açıklanmasıyla Beşiktaş Galatasaray maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında, ezeli rakibi Galatasarayı konuk edecek. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi detayları...
Süper Lig’de 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. hafta maç programlarının açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih de netleşmiş oldu. 19. hafta maç programı içerisinde yer alan Beşiktaş Galatasaray derbisi Pazar günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Siyah beyazlı takımın ev sahipliğinde gerçekleşecek derbi 17 Ocak 2021 Pazar günü oynanacak. TSİ saat 19:00’da başlayacak olan maç yayıncı kuruluş olan Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
SÜPER LİG'TE 16’NCI HAFTA
2 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor
- 3 Ocak 2021 Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
- 4 Ocak 2021 Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
SÜPER LİG 17’NCİ HAFTA
- 5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
- 6 Ocak 2021 Çarşamba
13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor - Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
- 7 Ocak 2021 Perşembe
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
SÜPER LİG'TE 18’İNCİ HAFTA
- 9 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
- 10 Ocak 2021 Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
- 11 Ocak 2021 Pazartesi
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
SÜPER LİG'İN 19. HAFTASI
15 Ocak 2021 Cuma:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
16 Ocak 2021 Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
17 Ocak 2021 Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
18 Ocak 2021 Pazartesi
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
Bay: Aytemiz Alanyaspor