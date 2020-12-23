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Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi günü ve saati!

23 Aralık 2020 Çarşamba - 11:04 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 11:04

Süper Lig’de maç programlarının açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih de netleşmiş oldu. 19. hafta maç programı içerisinde yer alan Beşiktaş Galatasaray derbisi her iki takımın taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi detayları...


Süper Lig’de maç programlarının açıklanmasıyla Beşiktaş Galatasaray maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında, ezeli rakibi Galatasarayı konuk edecek. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi detayları...
 
 
Süper Lig’de 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. hafta maç programlarının açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih de netleşmiş oldu. 19. hafta maç programı içerisinde yer alan Beşiktaş Galatasaray derbisi Pazar günü oynanacak.
 
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
 
Siyah beyazlı takımın ev sahipliğinde gerçekleşecek derbi 17 Ocak 2021 Pazar günü oynanacak. TSİ saat 19:00’da başlayacak olan maç yayıncı kuruluş olan Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
 
SÜPER LİG'TE 16’NCI HAFTA
 
2 Ocak 2021 Cumartesi
 
13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
 
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü
 
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
 
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
 
 
19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor
 
- 3 Ocak 2021 Pazar
 
13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
 
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
 
19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
 
- 4 Ocak 2021 Pazartesi
 
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
 
SÜPER LİG 17’NCİ HAFTA
 
- 5 Ocak 2021 Salı
 
16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
 
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
 
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
 
- 6 Ocak 2021 Çarşamba
 
13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
 
16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
 
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
 
16.00 Trabzonspor - Göztepe
 
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük
 
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
 
- 7 Ocak 2021 Perşembe
 
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
 
SÜPER LİG'TE 18’İNCİ HAFTA
 
- 9 Ocak 2021 Cumartesi
 
13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü
 
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
 
16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor
 
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
 
- 10 Ocak 2021 Pazar
 
13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
 
16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
 
16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
 
19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
 
- 11 Ocak 2021 Pazartesi
 
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
 
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
 
SÜPER LİG'İN 19. HAFTASI 
 
15 Ocak 2021 Cuma:
 
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
 
16 Ocak 2021 Cumartesi:
 
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
 
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
 
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
 
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
 
17 Ocak 2021 Pazar:
 
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor
 
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
 
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
 
18 Ocak 2021 Pazartesi
 
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)
 
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
 
Bay: Aytemiz Alanyaspor
 

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