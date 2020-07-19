Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK FB derbi saati ve ilk 11'ler

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta? BJK FB maçı ne zaman? İşte BJK FB derbi saati ve ilk 11'ler...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde nefesler tutuldu. Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş , ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun son derbi maçı öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK FB maçı ne zaman? İşte BJK FB derbi saati ve ilk 11'ler...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde nefesler tutuldu. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği Süper Lig’de BJK FB derbi heyecanı yaşanacak.

Süper Lig'de gözlerin Başakşehir Kayserispor derisine çevrildiği bu akşam aynı saatlerde Beşiktaş Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDA 351. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün oynanacak Süper Lig maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muric kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Atiba Hutchinson attı.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor 'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

DOSTLUK MESAJLARI SOSYAL MEDYADA!

Son derbi maçı öncesinde iki kulüp dostluk mesajları paylaştı. Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı.

BJK FB DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz 'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.

Dev derbide iki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Ersin

Gökhan Gönül

Vıda

Roco

Caner

Elneny

Atiba

Lens

Boateng

Boyd

Burak Yılmaz

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Altay Bayındır

Nabıl Dırar

Serdar Aziz

Simon Falette

Hasan Ali Kaldırım

Ozan Tufan

Tolga Ciğerci

Ömer Faruk Beyaz

Deniz Türünç

Ferdi Kadıoğlu

Vedat Muriqı