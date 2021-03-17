Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK FB derbisi detayları...

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'in zirvesi için mücadele edecek Beşiktaş Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? eşiktaş Fenerbahçe maçı hangi gün? BJK FB derbisi detayları...
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
BJK FB DERBİSİ MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Attila, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Osayi, Thiam.
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbi Tarihi / Beşiktaş-Fenerbahçe