Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı biletleri satışta! Beşiktaş maç bileti ne kadar, maç bileti fiyatları 2021?

Vodafone Park'ta Vavacars Fatih Karagümrük ile 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta biletler satışa sunuldu. Beşiktaş maç bileti ne kadar? İşte Beşiktaş maç bileti fiyatları 2021…

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmanın biletlerinin, 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa sunulduğunu duyurdu. İşte Beşiktaş maç bileti fiyatları…

Beşiktaş maç bileti fiyatları

1. Kategori: 330TL

2. Kategori: 300TL

3. Kategori: 260TL

4. Kategori: 250TL

5. Kategori: 215TL

6. Kategori: 195TL

7. Kategori: 140TL

8. Kategori: 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL