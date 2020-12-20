Beşiktaş Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Süper Lig'in 13. haftasında, Beşiktaş Erzurumspor'u yenerek puanı hanesine yazdırmak istiyor. Beşiktaş rakibini yenerek avatajı almak isteyen Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar yeniden sahaya dönüyor. Kara Kartal’da sarı kart cezalısı Valentin Rosier, bugünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamayacak. Peki, Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Erzurumspor maçı saati ve kanalı!
BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Erzurumspor maçı, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak Beşiktaş Erzurumspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.
BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar
Erzurumspor: Farnolle, Osman, Mina, Gökhan, Kaan, Murat, İbrahim, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes