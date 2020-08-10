Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyasında ne kadar para toplandı? Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyasında Spacex sürprizi!

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenledi. Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği, Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede Beşiktaşlı olan olmayan herkes destek verdi. Gecede Elon Musk'a ait SpaceX şirketinde çalışan 10 Türk Mühendis de bağışta bulundu. Peki, Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyasında ne kadar para toplandı? İşte Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyası bağış miktarı...

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenledi. Kampanyaya destek olan yüzbinlerce kişi Beşiktaş lılar Bırakmam Seni kampanyası bağış miktarını merak ediyor. Gecede Elon Musk'a ait ilk insanlı uzay mekiği denemesi görevini başarıyla tamamlayan SpaceX şirketinde çalışan 10 Türk Mühendis de bağışta bulundu. Peki, Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyasında ne kadar para toplandı? İşte Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyasında toplanan miktar...

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenledi.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği, Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede, btoplandı ve 156 bin adet SMS bağışı alındı.

Demirören Medya Grubu'nun Kanal D ekranlarından yayınlayarak destek olduğu gecede teknik direktör Sergen Yalçın, sanat dünyasından Hülya Avşar, Zafer Algöz, Hakan Altun, Ömür Gedik, Barış Murat Yağcı, Onur Buldu, BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibi oyuncuları, siyah beyazlı yöneticiler, futbolcular ile daha birçok ünlü isim katıldı.

BEŞİKTAŞ BIRAKMAM SENİ KAMPANYASINDA NE KADAR PARA TOPLANDI?

Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" kampanyası için 80 milyon TL destekte bulundu. Kampanyada 156 bin SMS alındı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi adına 5 milyon TL bağışlarken, yönetim kurulu adına da 5 milyon TL bağışladıklarını söyledi.

Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, kadın futbol takımı için 500 bin TL'lik katkıda bulunurken, ayrıca Ahmet Nur Çebi, kardeşi Arzu Çebi'nin ise 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Rahmi Koç da gecede 10 milyon bağışladı.

SPACEX'TE ÇALIŞAN 10 TÜRK MÜHENDİSİNDEN BEŞİKTAŞ'A DESTEK!

Ayrıca gecede ilginç bir sürpriz de yasandı. Elon Musk ait ve geçtiğimiz ay NASA ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderdiği ilk insanlı uzay mekiği denemesi görevini başarıyla tamamlayan SpaceX şirketinde çalışan 10 Türk mühendis de Bırakmam Seni kampanyasına 1 milyon 1903 bin TL bağışta bulundu.