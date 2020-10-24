Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın korona testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronaya yakalandığının açıklanmasının ardından Twitter hesabından geçmiş olsun dileğinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 1 saat sonra yaptığı paylaşımda kendisinin de korona testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Rıza Akpolat mesajında şöyle dedi:
"Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz."