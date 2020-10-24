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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın korona testi pozitif çıktı

24 Ekim 2020 Cumartesi - 14:54 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 15:03

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronaya yakalandığının açıklanmasının ardından Twitter hesabından geçmiş olsun dileğinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 1 saat sonra yaptığı paylaşımda kendisinin de korona testinin pozitif çıktığını açıkladı. 
 
Rıza Akpolat mesajında şöyle dedi: 
 
"Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz."
 

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