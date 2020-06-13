Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'leri

Corona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş Antalyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta, corona virüsü önlemleri alındı. Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Antalyaspor maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı ilk 11'leri...
Beşiktaş ile Antalyaspor ile Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş virüs sonrası ilk maçında Antalyaspor ile puan mücadelesi verecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ligin 27. haftasında Antalyaspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda puan arayışında. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sergen Yalçın'ın bugünkü maçta Ersin Destanoğlu'na görev vermesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçı bugün saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASOR MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Caner, Güven Yalçın
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic
BEŞİKTAŞ - ANTALYASOR 48. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR!
Beşiktaş ile Antalyaspor ile Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Daha önce oynanan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş kazanırken, 5'ini Antalyaspor kazanmayı başardı. 9 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların kaydettiği 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmayı başarmıştı.
BEŞİKTAŞ 18 MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDI
Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 23 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.