Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Mücadele canlı ve şifreli izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi'ne istediğini başaramayan Beşiktaş Süper Lig'de başarılı bir grafik çiziyor. Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele verecek olan Beşiktaş Adana Demirspor ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Sorusunun yanıtı taraftarlar tarafından aranıyor. Beşiktaş yeniden şampiyon olmak isterken, Adana Demirspor puanlar alıp, ligde rahat bir nefes almak istiyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin saati ve günü merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

BEŞİKTAŞ- ADANA SPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

1. Kategori 330TL

2. Kategori 300TL

3. Kategori 260TL

4. Kategori 250TL

5. Kategori 215TL

6. Kategori 195TL

7. Kategori 140TL

8. Kategori 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL

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