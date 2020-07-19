Beş kişinin hayatını çamaşır makinesi kurtardı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 5 kişinin yaşadığı müstakil eve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya yuvarlandı. Duvarı yıkarak içeri giren ve çamaşır makinesine çarparak duran kaya evde hasara yol açtı. Olay sırasında 5 kişinin uykuda olduğu, çarpma sesiyle eve araç girdiğini zannettiklerini söyledi.

Ordu'da eve henüz nereden geldiği belli olmayan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya parçası yuvarlandı. Duvarı kırarak evin içerisine giren kaya parçası, çamaşır makinesine vurarak durabildi. Evde uyuyan 5 kişilik aile, şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri, maddi hasarın meydana geldiği evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘ÇAMAŞIR MAKİNESİ HAYATIMIZI KURTARDI’