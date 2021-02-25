Akrep dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep dizisine oyunculuğu kadar müzisyen kimliği ile tanınan Bertan Asllani katıldı. Asllani dizide ‘Efe’ karakterini canlandıracak. Bertan Asllani kimdir? Akrep dizisinin Efesi Bertan Asllani kaç yaşında, nereli, evli mi?

Akrep’in oyuncu kadrosuna Bertan Asllani katıldı. Asllani dizinin perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümüne ‘Efe’ karakteri ile dahil olacak. Bertan Asllani kimdir? kaç yaşında, nereli, evli mi?

ARAS İLE OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEK



Anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşini okutabilmek için mahallesindeki ağabeylerinin etkisiyle mafya dünyasına giren Efe, Aras’ın cezaevindeki en büyük destekçisi olacak. Efe’nin iyi niyetini ve temiz kalbini gören Aras, cezaevinde yaşadıkları sıkıntılara karşı Efe’yle omuz omuza mücadele edecek.

BERTAN ASLLANİ KİMDİR?

Bertan Asllani, 3 Temmuz 1990 tarihinde Makedonya'nın Üsküp kentinde dünyaya gelmiştir. Üsküp Eski Türk Çarşısı'nda 'Saatçi Selim' olarak bilinen esnafın oğludur.

Müzik ve sporla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve kendi stüdyosunu henüz 13 yaşında kurarak beste yapmaya başlamıştır.

2003 yılında ilk albümünü yayınlayan Bertan Asllani, albümünü ise Arnavutça çıkartmıştır. Ailesinde her ne kadar Arnavut olsa da, bilmediği bir dilde şarkı söylemeyi de başarmıştır.

Hem Makedonya hem de Arnavutluk'ta iki albüm birden fazla video klip de yayınlayan şarkıcı, kısa sürede ün edinmeyi başarmış ve Türkiye'ye gelmiştir.

Türkçe olarak ilk kez 'Damla Damla' şarkısına klip çekerek yayınlayan Bertan Asllani, kliple dikkatleri çekmiş ve Tümay Özokur' da bu süreçte çalışmaya başlamıştır.

Murat Dalkılıç'a 'Bir Hayli', Demet Akalın'a 'Gidenlerin Kalanları', Gülben Ergen'de de 'Bugünün Sevdalısı' bestelerinde de imzası olan şarkıcı, ayrıca oyunculuğa da atılmıştır.

İlk olarak 'Pis Yedili' adlı dizi ile oyunculuğa başlayan Bertan Asllani, dizide Bertan karakterine hayat vermiştir. Sonrasında Göç Zamanı, Kimse Bilmez gibi yapımlarda da yer alan oyuncu, şimdilerde ise Exxen isimli dijital platformda yayınlanacak olan 'Öğrenci Evi' adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmaktadır.

Bertan Asllani, Hazal Şenel ile evlidir.