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Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılık nedeni belli oldu!
Son dönemde magazin dünyasının en çok konuştuğu Uraz Kaygılaroğlu-Berrak Tüzünataç birlikteliği, kısa süre sonra başladığı gibi sürpriz şekilde bitti. Ünlü oyuncuların ayrılık nedeni belli oldu.
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu’nun şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü.