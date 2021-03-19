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Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşkında şaşırtan detay

Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşkında şaşırtan detay Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam yemekte görüntülendi.
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