Berrak Tüzünataç'tan olay itiraf!

"EROTİK FİLM SEVİYORUM"

Berrak Tüzünataç "Porno izler misin?" sorusuna ise "Ben gerçekten porno sevmiyorum. Daha çok erotik film seviyorum. Oradaki o performans gerçekçi gelmiyor bana yabancılaşıyorum. Erotik film daha cazip geliyor" cevabını verdi.

Bir dönem evinde çıplak gezdiği ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerinin çıktığını hatırlatan Berrak Tüzünataç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok."