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Berrak Tüzünataç sezonu açtı! Uraz'ın evinde...
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu’nun aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Berrak Tüzünataç, hafta sonunu sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun Kadıköy'deki deniz manzaralı lüks evinde geçirdi.
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun gözlerden uzak aşk yaşamaya başladığı ve birlikteliklerini yalnızca yakın çevresine söylediği konuşulmuştu. Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu sonrasında aşklarını sosyal medyadan ilan etti.