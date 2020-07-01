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Berrak Tüzünataç'ın keyfi yerinde

Berrak Tüzünataç'ın keyfi yerinde
İş insanı Berk Suyabatmaz ile yollarını dostça ayıran oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Çeşme Before Sunset Beach'te görüntülendi.
 
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