Berrak Tüzünataç galoşları ayağında unuttu!

Güzellik merkezinde kaşlarını yaptıran Berrak Tüzünataç, bir saat süren işlemin ardından güzellik merkezinden ayrılacakken kapıda muhabirlerin olduğunu öğrendi.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Görüntü vermek istemeyen 36 yaşındaki oyuncu, bir süre arka bahçede oturup kahve içti. Sonra da çareyi maske, şapka ve kapüşonunu üst üste takarak yüzünü gizlemekte buldu.

Hürriyet'in haberine göre; içeriden hızlı adımlarla çıkıp aracına binen Berrak Tüzünataç'ın, giydiği galoşları da ayağında unutması dikkatlerden kaçmadı.

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Berrak Tüzünataç, Aralık 2019’da aşk yaşamaya başladığı iş insanı Berk Suyabatmaz ile ilk karantina dönemini aynı evde geçirmişti. Ancak kontrollü sosyal hayata geçince ayrılmışlardı. 36 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında kalbini senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’e kaptırmış, ikili birlikte Bodrum ’da tatil yapmışlardı.

Özel hayatıyla ilgili yapılan eleştirilere Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Tüzünataç, "19 yaşımdan beri bütün hayatımı büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya, yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum. Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim, siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni" ifadelerini kullanmıştı.