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Berrak Tüzünataç Çeşme'de tatilde!
Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Çeşme'de tatiline devam ediyor. Tüzünataç, son olarak ünlü bir beach'te arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi.
Yaz sezonu boyunca Çeşme'den vazgeçmeyen Berrak Tüzünataç, önceki gün tatil yaptığı yerde bulunan ünlü bir beach'te arkadaşları ile birlikte objektiflere takıldı.
Yaz sezonu boyunca Çeşme'den vazgeçmeyen Berrak Tüzünataç, önceki gün tatil yaptığı yerde bulunan ünlü bir beach'te arkadaşları ile birlikte objektiflere takıldı.