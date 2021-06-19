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Berrak Tüzünataç: Bir hayli acımasız olabiliyorum
Oyuncu çift Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun şubatta başlayan sürpriz aşkı, yine sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay sona ermişti. Yaz mevsiminde kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Tüzünataç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Son dönemin en çok konuşulan ünlülerinden olan oyuncu Berrak Tüzünataç (36), Alem dergisine röportaj verdi. Tüzünataç, bilinmeyenleri anlattı.