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Berrak Tüzünataç: Bir hayli acımasız olabiliyorum

Oyuncu çift Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun şubatta başlayan sürpriz aşkı, yine sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay sona ermişti. Yaz mevsiminde kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Tüzünataç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Berrak Tüzünataç: Bir hayli acımasız olabiliyorum Son dönemin en çok konuşulan ünlülerinden olan oyuncu Berrak Tüzünataç (36), Alem dergisine röportaj verdi. Tüzünataç, bilinmeyenleri anlattı.
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